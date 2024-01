So stehts um, Enbw Energie Baden-Wuerttemberg?

Die Aktie von Enbw Energie Baden-Württemberg wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) mit 5,35 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Stromversorger" (211,44) eine Unterbewertung um 97 Prozent signalisiert. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse und einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich eine aktuelle Rate von 1,36 % bei Enbw Energie Baden-württemberg, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,53 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen des Sektors "Versorgungsunternehmen" weist Enbw Energie Baden-Württemberg mit einer Rendite von 0,74 Prozent einen Rückgang um mehr als 1 Prozent auf. Die Branche der "Stromversorger" erreicht eine mittlere Rendite von 1,59 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Enbw Energie Baden-Württemberg mit 0,84 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Enbw Energie Baden-Württemberg wurde eine langfristige starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmung führt.