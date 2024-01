So stehts um, Empire State Realty OP?

In den letzten Wochen wurde bei Empire State Realty Op keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Diskussionsbeiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Empire State Realty Op daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Empire State Realty Op eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Empire State Realty Op von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der Empire State Realty Op liegt bei 56,25, während der RSI25 bei 40 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie der Empire State Realty Op derzeit bei 9,4 USD gehandelt wird, was +7,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt (GD50). Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +25,5 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.