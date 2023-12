So stehts um, AB Electrolux?

Die Electrolux befindet sich derzeit 3,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -15,13 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Unsere Analysten haben auch die sozialen Plattformen betrachtet, um die Stimmung der Anleger gegenüber Electrolux zu messen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab drei konkret berechnete "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergab, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Zusammenfassend erhielt die Electrolux-Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Für die Bewertung der Aktiendynamik wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 44,65, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,99, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength-Index.