So stehts um, Eguana?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie von Eguana als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Eguana-Aktie liegt der RSI7-Wert bei 60, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert beträgt 62,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich daraus das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich zum durchschnittlichen Aktienkurs aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Eguana eine Rendite von -90,38 Prozent, was mehr als 93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,83 Prozent, wobei Eguana mit 96,22 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Eguana besonders positive Diskussionen geführt. An acht Tagen überwog die positive Stimmung, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positive oder negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertungen für die Eguana-Aktie abgegeben, wovon 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Eguana-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 0,4 CAD zeigt ein Aufwärtspotential von 1900 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,02 CAD. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Eguana somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.