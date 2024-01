So stehts um, Econocom Group?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Econocom liegt aktuell bei 62,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,67, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,69 EUR für die Econocom-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,62 EUR, was einem Unterschied von -2,6 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 2,44 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+7,38 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Econocom in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Econocom in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Econocom wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Econocom-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung.