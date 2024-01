So stehts um, Ecofin US Renewables Infrastructure Trust?

Die Ecofin Us Renewables Infrastructure wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 0,52 GBP, während der Kurs der Aktie bei 0,435 GBP liegt, was einer Abweichung von -16,35 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,44 GBP, was einer Abweichung von -1,14 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ecofin Us Renewables Infrastructure-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (53,62) bestätigt diese Einschätzung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie werden als "Schlecht" bewertet, da die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind und eine negative Stimmungsänderung festgestellt wurde.

Die Anleger-Stimmung wird hingegen als positiv eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aus diesem Grund ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.