So stehts um, Eckert & Ziegler?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik liegt aktuell bei 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 99,24) unter dem Durchschnitt (ca. 67 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Gesundheitspflege" mit einer Rendite von -19,37 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,82 Prozent, während Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit 7,54 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik liegt bei 1,18 Prozent, was 4,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent liegt. Dadurch wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.