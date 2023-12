So stehts um, Eastman Kodak?

Der Aktienkurs von Eastman Kodak verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,12 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -2,82 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Eastman Kodak eine Underperformance von -3,3 Prozent verzeichnete. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 4,41 Prozent, wobei Eastman Kodak um 10,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Eastman Kodak ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich und damit ein "Gut"-Rating erhält.

Auf fundamentaler Ebene liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Eastman Kodak bei 3,06, welches unter dem Branchendurchschnitt (93 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Hinsichtlich der Dividende weist Eastman Kodak derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Computer & Peripheriegeräte") von 11546,49 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.