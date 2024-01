So stehts um, EQT Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

In den letzten Wochen konnte bei Eqt eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dieses positive Stimmungsbild ist das Ergebnis einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, und das Stimmungsbarometer zeigte in die positive Richtung. Daher erhält Eqt in Bezug auf das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eqt liegt bei 50,61, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Eqt daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Eqt-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau wie der 200-Tage-Durchschnitt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Stimmungsbild bei Eqt positiv ist und das Anleger-Sentiment mit "Gut" bewertet wird. Die Ratings für den RSI und die technische Analyse ergeben jedoch eine neutrale Einschätzung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.