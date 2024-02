So stehts um, EPI?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Epi ist laut den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen neutral geblieben. Weder positiven noch negativen Ausschläge wurden dabei beobachtet. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie heute ein neutrales Rating. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Epi insgesamt auch als neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Epi-Aktie bei 0,03 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 HKD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung auf dieser Basis. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs für den 50-Tage-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Epi-Aktie auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Epi als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,52 insgesamt 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 13,82 beträgt. Demnach erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine gute Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Epi investieren, aufgrund einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" einen geringeren Ertrag von 8,32 Prozentpunkten erzielen können. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.