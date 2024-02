So stehts um, Dongfang Electric?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Dongfang Electric liegt bei 30,69, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,7 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 6,2, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Dongfang Electric aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,32 Prozent erzielt, was 35,35 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,97 Prozent) des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -9,72 Prozent, wobei die Dongfang Electric aktuell 33,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 8,78 HKD für den Schlusskurs der Dongfang Electric-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,2 HKD, was einem Unterschied von -18 Prozent entspricht und daher zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 6,79 HKD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dongfang Electric für die einfache Charttechnik eine "neutral"-Bewertung.