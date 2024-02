So stehts um, Dome Gold Mines?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Dome Gold Mines ist derzeit besonders negativ. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Dieser Faktor wurde zur Bewertung der Aktie herangezogen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führte.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs von 0,17 AUD bei Dome Gold Mines als schlechtes Signal bewertet, da er um 5,56 Prozent unter dem GD200 (0,18 AUD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,17 AUD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Dome Gold Mines als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie von Dome Gold Mines überkauft ist und daher ein schlechtes Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein neutrales Rating. Insgesamt erhält Dome Gold Mines daher eine schlechte Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die langfristige Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Dome Gold Mines insgesamt die Note "neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.