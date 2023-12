So stehts um, Digital Turbine?

Die Stimmung und Diskussionen um die Digital Turbine-Aktie haben sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt eine neutrale Bewertung, während der RSI auf 25-Tage-Basis ein gutes Rating ergibt. Der Aktienkurs von Digital Turbine hat in den letzten 12 Monaten eine schlechte Performance gezeigt und liegt im Branchen- und Sektorvergleich deutlich im Minus, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Analystenbewertung für das Unternehmen ist jedoch "Gut", mit einem erheblichen Aufwärtspotenzial von 254,61 Prozent laut Kursprognose. Insgesamt erhält Digital Turbine daher eine "Gut"-Bewertung.

