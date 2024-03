So stehts um, Diageo?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Diageo wurde eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Diageo-Aktie abgegeben, wobei das Rating überwiegend neutral ausfällt. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3175 GBP, was ein Aufwärtspotential von 7,14 Prozent bedeutet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung ergibt sich ein Branchenvergleich, bei dem Diageo eine Underperformance von -13,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von Diageo um 19,77 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) ergab, dass Diageo sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation vorliegt.

Zusammenfassend erhält die Diageo-Aktie aufgrund der Diskussionsintensität, Analystenbewertungen, Branchenvergleiche und des RSI ein insgesamt "Neutral"-Rating.