So stehts um, Deutsche Pfandbriefbank?

Die Deutsche Pfandbriefbank hat eine Dividendenrendite von 13,98 Prozent, was 6,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung von Seiten der Analysten. Das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche hat die Deutsche Pfandbriefbank in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,96 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum gesamten Finanzsektor liegt die Bank 18,04 Prozent hinter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem gemischten Bild führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.