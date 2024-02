So stehts um, Deutsche Lufthansa?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und alles dazwischen als neutral gilt. Der RSI der Deutsche Lufthansa zeigt einen Wert von 82,48 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,02 und wird als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "überkauft" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Deutsche Lufthansa eine Rendite von 0,61 Prozent auf, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Fluggesellschaften"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,93 Prozent erzielt, während Deutsche Lufthansa bei 5,32 Prozent liegt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse. Sozialen Plattformen zufolge waren die überwiegenden Kommentare zu Deutsche Lufthansa negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Analyse wurde zudem durch Handelssignale ergänzt, wobei neun Signale positiv und keines negativ ausfielen. Somit wird die Stimmung als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 6,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Deutschen Lufthansa als schlecht bewertet, da die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.