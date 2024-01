So stehts um, Deutsche Konsum Reit?

In den letzten Wochen wurde bei Deutsche Konsum REIT-AG eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen beobachtet wurde. Zusätzlich wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält Deutsche Konsum REIT-AG in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Deutsche Konsum REIT-AG zeigt einen Wert von 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (26,62) deutet auf eine Überverkaufssituation hin. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Deutsche Konsum REIT-AG eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion an zwei Tagen, während an 11 Tagen eine neutrale Haltung vorherrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage (5,46 EUR) deutlich vom letzten Schlusskurs (3,42 EUR) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,06 EUR) erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Deutsche Konsum REIT-AG ein "Schlecht"-Rating für das Sentiment und Buzz, ein "Gut"-Rating für den RSI und ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung. In der technischen Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Rating.