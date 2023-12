So stehts um, Delta Drone International?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Im Falle der Rocketdna-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 55, dass die Rocketdna-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Rocketdna in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rocketdna. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse ergibt für die Rocketdna-Aktie einen Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Da der letzte Schlusskurs bei 0,01 AUD lag, wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen keine signifikanten Abweichungen, weshalb auch in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Rocketdna-Aktie in verschiedenen Bereichen wie RSI, Anleger-Stimmung, Sentiment und Buzz sowie technischer Analyse eine neutrale Bewertung erhält.