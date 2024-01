So stehts um, Daiun?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Daiun in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Daiun unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Daiun mittlerweile auf 391,95 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 377 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,81 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 369,84 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit +1,94 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Daiun aktuell mit dem Wert 25 überverkauft, was für dieses Signal die Einstufung "Gut" bedeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI also die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen rund um Daiun auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Daiun bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.