So stehts um, Da An Gene Sun Yat-Sen University?

Das Biotechnologieunternehmen Daan Gene wird derzeit neutral bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche auf ähnlichem Niveau ist.

Die Anlegerstimmung ist größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es sieben positive, drei negative und zwei unklare Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings gab es auch mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Daan Gene liegt bei 43,33, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 37 eine neutrale Situation an. Damit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 9,71 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,84 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine nahezu gleiche Bewertung von "Neutral".

Insgesamt wird Daan Gene basierend auf verschiedenen Indikatoren neutral bewertet, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und sich in einem stabilen Zustand befindet.