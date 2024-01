So stehts um, DBS?

Weitere Suchergebnisse zu "DBS Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und bietet eine Bewertung für die Dbs-Aktie. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Dbs-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso erhält die Aktie für den RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da auch hier kein überkaufter oder -verkaufter Zustand vorliegt (Wert: 38,49). Somit erhält Dbs insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Dbs-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene ergibt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Dbs-Aktie ein Durchschnitt von 32,5 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 32,61 SGD (+0,34 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine nahezu gleiche Abweichung, was zu einem "Neutral"-Rating auf dieser kurzfristigen Basis führt. Dbs erhält somit insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Dbs-Aktie mit 0,44 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die Handelsbanken-Branche kommt im Vergleich auf eine mittlere Rendite von 3,69 Prozent, wobei Dbs mit 3,25 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse eine neutrale Bewertung für die Dbs-Aktie in verschiedenen Bereichen.