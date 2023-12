So stehts um, D4t?

In den letzten zwei Wochen wurde Celebrus von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite von Celebrus liegt bei 1,68 Prozent, was 11,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 13 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Celebrus-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 30,61 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Celebrus.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Celebrus beträgt 19, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 106 haben. Dies deutet darauf hin, dass Celebrus aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.