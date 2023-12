So stehts um, Cullman Bancorp?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen im Zusammenhang mit Cullman -Md haben sich über einen längeren Zeitraum als durchschnittlich erwiesen. Dies deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für Cullman -Md die Gesamtbewertung "Neutral" in diesem Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Cullman -Md von dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage um +2,6 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -0,19 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cullman -Md ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Cullman -Md liegt aktuell bei 19,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt an, dass Cullman -Md weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Cullman -Md-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.