So stehts um, Creditshelf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Creditshelf liegt bei 25, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 51,67 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Creditshelf war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Creditshelf bei 4,26 EUR liegt und damit -44,46 Prozent unter dem GD200 (7,67 EUR) liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,21 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammen führt dies zu einer Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Creditshelf in den letzten 12 Monaten eine Performance von -82,28 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 7,77 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -90,06 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,48 Prozent hatte, lag Creditshelf um 95,77 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.