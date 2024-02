So stehts um, Corestate Capital?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend negativ. An einem Tag dominierten hauptsächlich positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt Gespräche über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Corestate Capital. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsveränderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Corestate Capital haben wir eine langfristige starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Bezug gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Wir bewerten nun Corestate Capital anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 43,98 Punkten, was bedeutet, dass die Corestate Capital-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Folglich erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft (Wert: 59,04) noch -verkauft ist. Daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Corestate Capital eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Corestate Capital bei 0,385 EUR, was einer Entfernung von -12,5 Prozent vom GD200 (0,44 EUR) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein "Schlecht"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,39 EUR auf. Dies bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,28 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Corestate Capital-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.