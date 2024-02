So stehts um, Coorrvice Management Ab?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen betrachtet werden. Der RSI für Coor Service Management liegt bei 19,64, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was auf eine neutralere Situation hindeutet, die ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit sechs grünen Tagen und kaum negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, mit nur zwei neutralen Tagen. In den letzten Tagen war auch das Gesprächsvolumen über positive Themen im Zusammenhang mit Coor Service Management verstärkt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Coor Service Management verläuft aktuell bei 46,2 SEK, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 44,4 SEK, was einem Abstand von -3,9 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 42,96 SEK, was einer Differenz von +3,35 Prozent und somit auch einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Coor Service Management in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Coor Service Management wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Coor Service Management.