So stehts um, Constellation AcquisitionI?

Die technische Analyse der Constellation Acquisition I zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 10,9 USD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (11,15 USD) um +2,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 11,12 USD, was einer Abweichung von +0,27 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Constellation Acquisition I-Aktie beträgt 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Constellation Acquisition I ist in den sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Stimmungsänderungen zu identifizieren sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und der Anleger-Stimmung erhält die Constellation Acquisition I-Aktie insgesamt das Rating "Neutral".