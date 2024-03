So stehts um, Computer Modelling?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie die Anleger festgestellt haben. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Computer Modelling. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) wird Computer Modelling als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 31,22, was einen Abstand von 45 Prozent zum Branchen-KGV von 56,77 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Computer Modelling-Aktie liegt bei 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Computer Modelling.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Computer Modelling eine Performance von 54,3 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -4,23 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +58,53 Prozent im Branchenvergleich für Computer Modelling. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 3,11 Prozent, und Computer Modelling übertraf diesen Durchschnittswert um 51,19 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.