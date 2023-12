So stehts um, CompuMed?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor zur Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen war auch die Aktie von Compumed Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch das Interesse der Anleger an positiven oder negativen Themen rund um Compumed war eher neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Wichtige Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationshäufigkeit geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Compumed gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, und auch die Frequenz der Diskussionsbeiträge blieb unverändert. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren herangezogen, um Auf- oder Abwärtstrends eines Wertpapiers zu erkennen. Der gleitende Durchschnitt über 50 und 200 Handelstage weist bei der Compumed-Aktie auf ein schlechtes Rating hin, da der letzte Schlusskurs deutlich unter beiden Durchschnitten liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen und liegt für die Compumed-Aktie bei 54,55 bzw. 50. Beides deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt erhält die Compumed-Aktie auf Basis dieser Analysen eine "Neutral"-Bewertung.