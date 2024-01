So stehts um, Coloplast?

Die technische Analyse der Coloplast A- zeigt, dass der aktuelle Kurs von 785,6 DKK um +1,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -3,57 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Coloplast A- liegt bei 50,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 42,9 und ist daher ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Coloplast A- in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,5 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -13,83 Prozent, was bedeutet, dass die Coloplast A- um +6,33 Prozent im Branchenvergleich outperformt hat. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -3,78 Prozent, wobei die Coloplast A- um 3,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität der letzten Monate wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Coloplast A- Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.