So stehts um, Clemondo AB?

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Clemondo derzeit -0,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -12,84 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 44,44 zeigt an, dass die Clemondo weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Clemondo insgesamt positiv sind. Sowohl in den Kommentaren der letzten beiden Wochen als auch in den Meinungen der vergangenen Tage überwiegen die positiven Themen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Clemondo.