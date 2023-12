So stehts um, Clearview Wealth?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird für Clearview Wealth -Australia der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls Neutralität mit einem Wert von 50. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ist die Clearview Wealth -Australia mit einem Kurs von 0,56 AUD aktuell +1,82 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200 auf Basis der vergangenen 200 Tage +9,8 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Clearview Wealth -Australia eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es zehn positive und ein negatives Stimmungsbild, an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Darüber hinaus lässt sich Clearview Wealth -Australia über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.