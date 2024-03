So stehts um, Civmec?

Die Dividendenrendite von Civmec beträgt derzeit 7,76 Prozent, was 2,34 Prozent über dem Durchschnitt von 5,42 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Analysten aufgrund der soliden Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment für Civmec ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen wurde eine positive Stimmung gemessen, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen größtenteils positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen wird Civmec als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,44, was einem Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,06 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In technischer Hinsicht wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Civmec derzeit bei 0,92 AUD gehandelt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 0,93 AUD, was einen Abstand von +1,09 Prozent zur GD200-Linie darstellt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei +1,09 Prozent, was ein weiteres "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf den technischen Analysen als "Neutral" eingestuft.