So stehts um, Cisco?

In den letzten Wochen wurde bei Cisco keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Cisco daher für diese Stufe ein "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt dieses derzeit bei 14. Das bedeutet, dass die Börse 14,44 Euro für jeden Euro Gewinn von Cisco zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine deutliche Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung konnte Cisco im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,82 Prozent erzielen. Dies liegt jedoch 1,46 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien im Sektor "Informationstechnologie". Im Branchenvergleich "Kommunikationsausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -1,99 Prozent, und Cisco übertrifft diesen Wert um 8,81 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Cisco derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 (51,38 USD) als auch der GD50 (50,1 USD) weisen nur geringfügige Abweichungen auf und entsprechen daher ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich das Rating "Neutral".

