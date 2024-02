So stehts um, CirChem AB?

Der Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Circhem als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Circhem-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,93, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,16, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: In den letzten Monaten gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Circhem-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von Circhem verstärkt in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden vor allem überwiegend negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurde in den letzten Tagen weder stark über positive noch negative Themen rund um Circhem diskutiert. Somit führt dieser Umstand insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung also eine Bewertung "Schlecht".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Circhem von 2,68 SEK weist aus charttechnischer Sicht eine Entfernung von -9,46 Prozent vom GD200 (2,96 SEK) auf, was als "Schlecht"-Signal zu bewerten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2,57 SEK. Dies bedeutet für den Aktienkurs ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,28 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Circhem-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.