So stehts um, Chongqing Department Store?

Der Aktienkurs des Chongqing Department Store hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 18,94 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Multiline-Einzelhandel", die eine durchschnittliche Rendite von 2,59 Prozent erzielten, liegt der Chongqing Department Store mit 16,35 Prozent deutlich darüber. Dies führte zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 34,84 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen in Bezug auf den Chongqing Department Store positive Ausprägungen. Die erhöhte Aktivität führt zu einer positiven Einschätzung, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "guten" Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen ergibt insgesamt eine "gute" Einschätzung. Allerdings ergab die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien auch einige negative Signale, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung in Bezug auf den Chongqing Department Store.