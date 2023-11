So stehts um, China Youzan?

Die Anlegerstimmung gegenüber China Youzan war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, und es gab keine positiven Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht wird die China Youzan-Aktie derzeit als "schlecht" eingestuft. Der Kurs liegt mit 0,111 HKD 30,63 Prozent unter der 200-Tage-Linie (GD200) von 0,16 HKD. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,12 HKD weist die Aktie mit -7,5 Prozent eine negative Entwicklung auf.

Die Sentimentsanalyse zeigt, dass sich die Stimmung gegenüber China Youzan in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert hat. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung abgegeben. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Diskussionsbeiträge, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Youzan-Aktie mit einem Wert von 75 als überkauft gilt, was wiederum zu einer schlechten Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) zeigt sich hingegen ein neutraler Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine negative Gesamteinstufung für die China Youzan-Aktie.