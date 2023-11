So stehts um, China Harmony New Energy Auto?

China Harmony Auto hat eine höhere Dividendenrendite als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Investoren können einen Mehrertrag von 3,32 Prozentpunkten erzielen. Die Aktie hat eine schlechte Performance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor Zyklische Konsumgüter und der Branche Spezialität Einzelhandel. In den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten gab es keine stark positiven oder negativen Entwicklungen, weshalb die Anlegerstimmung als neutral bewertet wird. Die Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

