So stehts um, China Grand Pharmaceutical and Healthcare?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Grand Pharmaceutical war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Grand Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,4 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,86 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,27 Prozent entspricht und somit "schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,21 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -8,31 Prozent führt und die Aktie kurzfristig ebenfalls mit einem "schlecht"-Rating versieht.

Die Dividendenrendite von Grand Pharmaceutical liegt aktuell bei 3,27 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,46 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Es ist wichtig anzumerken, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine starke Veränderung in der Kommunikation über Grand Pharmaceutical festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Grand Pharmaceutical, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutral" eingestuft.