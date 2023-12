So stehts um, Chengdu Fusen Noble House Industrial?

In den letzten zwei Wochen wurden in den sozialen Medien besonders positiv über Chengdu Fusen Noble-house Industrial diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt neun Tage lang eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Chengdu Fusen Noble-house Industrial zeigt der RSI7 einen Wert von 63,16, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 57,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Fusen Noble-house Industrial liegt bei 12, was im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chengdu Fusen Noble-house Industrial höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 3,82 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher eine Bewertung von "Gut".