So stehts um, Canadian Tire?

Die technische Analyse der Canadian Tire-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 140,72 CAD liegt 12,56 Prozent unter dem GD200 von 160,94 CAD, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 141,02 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 64,16 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 liegt bei 47,92 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Meinungen der Analysten sind uneinheitlich. In den letzten 12 Monaten gab es 5 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 166,38 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 18,23 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf den Analystenempfehlungen.

Das Anleger-Sentiment für die Canadian Tire-Aktie ist neutral. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen geäußert, jedoch wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, während die Meinungen der Analysten positiver sind. Das Anleger-Sentiment bleibt jedoch neutral.