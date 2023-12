So stehts um, CVF?

Die Cvf-Aktie erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität, dass das Unternehmen weder viel noch wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Cvf liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt mit 28,35 Punkten an, dass Cvf überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen vorwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine neutrale Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Während der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 0,014 USD um 30 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag, zeigt der 50-Tage-Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 0,01 USD einen positiven Trend von 40 Prozent über dem Durchschnitt. Somit erhält die Cvf-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in der einfachen Charttechnik.