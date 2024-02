So stehts um, CIE Generale D'Optique Essilor?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Essilorluxottica ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Essilorluxottica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,97, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,35, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Essilorluxottica bei einem Wert von 57, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Essilorluxottica bei einer Dividende von 0,65 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (0 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten ist, da die Differenz 0,65 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Essilorluxottica verzeichnet wurde. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Essilorluxottica daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.