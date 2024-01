So stehts um, C3 Metals?

Weitere Suchergebnisse zu "C3 METALS INC.":

In den letzten Wochen wurde bei C3 Metals keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält C3 Metals in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von C3 Metals veröffentlicht. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um C3 Metals. Diese Entwicklung führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass der kurzfristige 7-Tage-RSI der C3 Metals-Aktie bei 53,33 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die C3 Metals-Aktie derzeit -23,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf -5,71 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.