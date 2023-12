So stehts um, Bunzl?

Der Aktienkurs von Bunzl wird im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor als positiv bewertet. In den letzten 12 Monaten konnte eine Rendite von 5,55 Prozent erzielt werden, was über dem Durchschnitt der Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von 4,65 Prozent in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche schneidet Bunzl mit einer Rendite von 0,89 Prozent besser ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 15,83 Punkten, was auf eine Überverkaufung von Bunzl hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkaufung (Wert: 28,63). Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Bewertungen der Analysten liegen im neutralen Bereich. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 2 neutrale und 2 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2989,17 GBP, was einem möglichen Rückgang von -5,44 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Bunzl-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.