So stehts um, Brownie's Marine?

Investoren: Die Grundlage für das Anleger-Sentiment sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Brownie's Marine diskutiert, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich zu erkennen. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Brownie's Marine insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Ergänzung zur Bewertung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Brownie's Marine zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Brownie's Marine-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,02 USD. Der letzte Schlusskurs (0,01358 USD) weicht somit um -32,1 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (0,01 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+35,8 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Brownie's Marine-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Brownie's Marine-Aktie hat einen Wert von 6, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (46,06) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Brownie's Marine.