So stehts um, British American Tobacco?

Der Aktienkurs von British American Tobacco hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -24,45 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. In der Tabakbranche erreichte das Unternehmen eine Rendite von -3,59 Prozent, was ebenfalls deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 20,86 Prozent liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der British American Tobacco-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2604,81 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 2333 GBP liegt, was einer Abweichung von -10,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie ergibt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings wird eine positive Änderung der Stimmung identifiziert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von British American Tobacco beträgt 9,16 Prozent, was 5,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt, und erhält daher eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für British American Tobacco eine Mischung aus negativen und positiven Bewertungen in Bezug auf die Aktienperformance, die technische Analyse, das Stimmungsbild und die Dividendenpolitik.