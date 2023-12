So stehts um, BrevilleADR?

Das australische Unternehmen Breville Group Ltd. wird derzeit aufgrund verschiedener Bewertungskriterien analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31, was bedeutet, dass die Börse 31,86 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 12 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Breville liegt bei 0,49, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 27,68 und deutet ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hin, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Breville-Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die langfristige Stimmung rund um Breville als "Schlecht" eingestuft.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen wird berücksichtigt, wobei die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird Breville Group Ltd. aufgrund verschiedener Faktoren als "Neutral" eingestuft, sowohl hinsichtlich des KGV, des RSI als auch der Stimmung rund um das Unternehmen.