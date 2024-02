So stehts um, Blue Bird?

Die Dividendenrendite von Blue Bird beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In den letzten zwölf Monaten erhielt Blue Bird insgesamt 4 Bewertungen von Analysten, von denen alle positiv waren, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 24,83 USD, was einem Abwärtspotenzial von -23,14 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Blue Bird zeigt, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Wenn man jedoch den RSI der letzten 25 Handelstage betrachtet, ist Blue Bird überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Bewertungen ist Blue Bird im Vergleich zum Branchendurchschnitt überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 35,91, was 12 Prozent höher ist als das Branchen-KGV von 32,14 und daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.