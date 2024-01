So stehts um, Black Iron?

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI von Black Iron liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer in die negative Richtung zeigte. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Black Iron unterhalten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Black Iron in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,12 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Black Iron im Branchenvergleich um -24,18 Prozent unterperformt hat. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt Black Iron mit einer Unterperformance von 24,18 Prozent schlechter. Daher wird in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Black Iron-Aktie ein Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,06 CAD, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Black Iron-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.